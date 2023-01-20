Шольц не ставил условия Байдену по поводу передачи танков Украине — правительство Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не говорил президенту США Джо Байдену, что США должны поставить Украине танки Abrams, чтобы Германия передала танки Leopard 2. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт, цитирует его Spiegel.

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По его словам, никогда не было и речи или требования, чтобы немецкие танки могли быть отправлены в Украину только после американских.

Он отметил, что не может представить, чтобы Шольц диктовал какие-либо условия или требования Байдену по этому поводу.

"Скоординированные действия с США важны для федерального правительства. Так было и с решениями по бронетранспортерам Marder или реактивным системам залпового огня", — заявил Хеберштрайт.

Также он заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине без разрешения Берлина.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.

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