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Столтенберг: Нужно поставлять Украине больше и более тяжелое оружие, это абсолютно срочно

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 23:00
Столтенберг: Нужно поставлять Украине больше и более тяжелое оружие, это абсолютно срочно - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен предоставить Украине больше военной помощи, поставлять более тяжелое оборудование, "и это абсолютно срочно". Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала Welt, передает Spiegel.

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Комментируя дискуссию о поставке боевых танков западного образца в Украину, Столтенберг подчеркнул единство НАТО и выступил за увеличение поставок оружия.

Отвечая на вопрос, был ли Альянс разделен на решающем этапе войны, Столтенберг подчеркнул, что с тех пор, как началась полномасштабная война РФ против Украины, в Альянсе наблюдается "беспрецедентный уровень поддержки".

На вопрос о том, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленной Польшей поставки танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: "Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, должны поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно".

Он приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: "Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом абсолютно необходимо".

Завтра Столтенберг встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
  • Сегодня Писториус сказал, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков.

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Оксана Житнюк
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