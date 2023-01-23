Столтенберг: Нужно поставлять Украине больше и более тяжелое оружие, это абсолютно срочно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен предоставить Украине больше военной помощи, поставлять более тяжелое оборудование, "и это абсолютно срочно". Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала Welt, передает Spiegel.
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Комментируя дискуссию о поставке боевых танков западного образца в Украину, Столтенберг подчеркнул единство НАТО и выступил за увеличение поставок оружия.
Отвечая на вопрос, был ли Альянс разделен на решающем этапе войны, Столтенберг подчеркнул, что с тех пор, как началась полномасштабная война РФ против Украины, в Альянсе наблюдается "беспрецедентный уровень поддержки".
На вопрос о том, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленной Польшей поставки танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: "Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, должны поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно".
Он приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: "Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом абсолютно необходимо".
Завтра Столтенберг встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
- На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
- В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
- Сегодня Писториус сказал, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков.
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