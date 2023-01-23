Столтенберг едет в Берлин разговаривать с Писториусом
23.01.2023, 13:51
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)
24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
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Приблизительно в 10:15 по Киеву Столтенберг и Писториус дадут брифинг для СМИ.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
- На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
- В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
- Сегодня Писториус сказал, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков Leopard 2 Украине.
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