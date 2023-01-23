Столтенберг едет в Берлин разговаривать с Писториусом

24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Приблизительно в 10:15 по Киеву Столтенберг и Писториус дадут брифинг для СМИ.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Сегодня Писториус сказал, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков Leopard 2 Украине.

Вадим Ребрина

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