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Минобороны Испании подтвердило участие в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 16:30
Минобороны Испании подтвердило участие в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины - Фото
Маргарита Роблес (фото - ЕРА)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и обучить их использованию, но в координации с союзниками. Об этом она сказала в комментарии EFE.

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По словам Роблес, до согласования с союзниками невозможно определить количество танков, которые может предоставить Испания. Правительство страны собирается связаться с координационной группой союзников, чтобы решить этот вопрос.

Подавляющее большинство Leopard 2, которые есть у Испании и которые могут быть поставлены в Украину, нуждаются в доработке на так называемом четвертом этапе, сказала министр.

По ее словам, у Испании есть другие танки этого типа, которые находятся в "плачевном состоянии" и поэтому не могут быть отправлены в Украину.

Вадим Ребрина
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Маргарита Роблес испания Leopard
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