Минобороны Испании подтвердило участие в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и обучить их использованию, но в координации с союзниками. Об этом она сказала в комментарии EFE.
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По словам Роблес, до согласования с союзниками невозможно определить количество танков, которые может предоставить Испания. Правительство страны собирается связаться с координационной группой союзников, чтобы решить этот вопрос.
Подавляющее большинство Leopard 2, которые есть у Испании и которые могут быть поставлены в Украину, нуждаются в доработке на так называемом четвертом этапе, сказала министр.
По ее словам, у Испании есть другие танки этого типа, которые находятся в "плачевном состоянии" и поэтому не могут быть отправлены в Украину.
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
- США могут объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе, пишет WSJ. Это, скорее всего, будет небыстро. Пентагон пока не подтверждает.
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