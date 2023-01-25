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Зеленскому сообщили о решении Шольца по Leopard 2 во время интервью – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 17:10
Зеленскому сообщили о решении Шольца по Leopard 2 во время интервью – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

О том, что Германия пришлет свои танки Leopard 2 в Украину, президент Владимир Зеленский узнал во время интервью с Кей Берли из Sky News. Телеканал опубликовал соответствующее видео.

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"Я очень рад. Я благодарю Германию, Британию и Соединенные Штаты за то, что они приняли такое решение. Я благодарен в целом миру за поддержку Украины. Но если мы говорим открыто и честно, то количество танков и сроки, когда они могут к нам доехать, играют важную роль", – сказал президент.

  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Leopard олаф шольц
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