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Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 20:18
Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон - Фото
Колин Каль (Фото - EPA)

В Пентагоне не ожидают, что Россия сможет добиться каких-то значительных успехов в Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Reuters.

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Как сказал Каль на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, в Пентагоне не ожидают, что Россия получит значительные территориальные приобретения в Украине в ближайшее время, и назвал ситуацию на фронте "изнурительной утомительной работой".

По мнению Каля, нет оснований ожидать какого-то прорыва россиян в Украине, и что Кремль не сможет "добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того".

На вопрос конгрессменов о передаче самолетов Украине Каль сказал, что "для Украины это приоритет, но не из тройки их главных приоритетов".

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Сергій Бережний
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