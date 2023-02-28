Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон
В Пентагоне не ожидают, что Россия сможет добиться каких-то значительных успехов в Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Reuters.
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Как сказал Каль на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, в Пентагоне не ожидают, что Россия получит значительные территориальные приобретения в Украине в ближайшее время, и назвал ситуацию на фронте "изнурительной утомительной работой".
По мнению Каля, нет оснований ожидать какого-то прорыва россиян в Украине, и что Кремль не сможет "добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того".
На вопрос конгрессменов о передаче самолетов Украине Каль сказал, что "для Украины это приоритет, но не из тройки их главных приоритетов".
- 24 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады Вооруженных Сил Украины для прорыва обороны россиян.
- В тот же день советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.
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