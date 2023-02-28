Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон

В Пентагоне не ожидают, что Россия сможет добиться каких-то значительных успехов в Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Reuters.

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Как сказал Каль на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, в Пентагоне не ожидают, что Россия получит значительные территориальные приобретения в Украине в ближайшее время, и назвал ситуацию на фронте "изнурительной утомительной работой".

По мнению Каля, нет оснований ожидать какого-то прорыва россиян в Украине, и что Кремль не сможет "добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того".

На вопрос конгрессменов о передаче самолетов Украине Каль сказал, что "для Украины это приоритет, но не из тройки их главных приоритетов".

24 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады Вооруженных Сил Украины для прорыва обороны россиян.

В тот же день советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.

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Сергій Бережний

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