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Ракеты для HIMARS и снаряды 155 мм. Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 12:21
Ракеты для HIMARS и снаряды 155 мм. Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Об этом сообщили в Белом доме.

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По словам американцев, Пентагон предоставляет дополнительный пакет помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В пакет войдут новые беспилотники, оборудования для противодействия БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы. 

Также США предоставят большое количество боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм и систем HIMARS, которые показали свою эффективность на поле боя.

Кроме этого Вашингтон передаст оборудование для разминирования и средства обеспечения защищенной связи.

Читайте также: Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ. Они прорвут оборону РФ и изменят поле боя

Дмитро Гриниченко
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