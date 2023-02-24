Ракеты для HIMARS и снаряды 155 мм. Администрация Байдена объявила о новом пакете помощи
Администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Об этом сообщили в Белом доме.
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По словам американцев, Пентагон предоставляет дополнительный пакет помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В пакет войдут новые беспилотники, оборудования для противодействия БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы.
Также США предоставят большое количество боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм и систем HIMARS, которые показали свою эффективность на поле боя.
Кроме этого Вашингтон передаст оборудование для разминирования и средства обеспечения защищенной связи.
- В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.
- В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.
- Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.
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