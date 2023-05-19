"Мечта об F-16": В Минобороны поблагодарили союзников ностальгическим видео

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с выражением благодарности союзникам Украины за решения о предоставлении истребителей F-16.

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Видео стилизовано под черно-белую военную хронику времен Второй мировой войны, однако весь видеоряд для него использован современный.

"У нас есть мечта... Однажды наши пилоты будут защищать наше небо на современных F-16. Сегодня наша героическая страна сделала огромный шаг к этой цели! Свободный мир запускает программу обучения наших пилотов на F-16! Спасибо президенту Байдену за это долгожданное решение! Спасибо американскому народу – за вашу непоколебимую поддержку!" – говорится в публикации.

We have a dream...

One day our pilots will protect our skies with modern F-16s.

Today, our heroic country has taken a huge step towards this goal!

The free world is launching a program to train our pilots on F-16s! Thank you President Biden for this long-awaited decision!

Thank… pic.twitter.com/d7EqXBocUp — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 19, 2023

19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Джо Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за решение поддержать международную "авиационную коалицию".

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая спикер ВС Игнат заявил, что на перспективу, после вступления в НАТО, Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

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