UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мечта об F-16": В Минобороны поблагодарили союзников ностальгическим видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 20:11
Фото - скриншот с видео

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с выражением благодарности союзникам Украины за решения о предоставлении истребителей F-16.  

Видео стилизовано под черно-белую военную хронику времен Второй мировой войны, однако весь видеоряд для него использован современный.

"У нас есть мечта... Однажды наши пилоты будут защищать наше небо на современных F-16. Сегодня наша героическая страна сделала огромный шаг к этой цели! Свободный мир запускает программу обучения наших пилотов на F-16! Спасибо президенту Байдену за это долгожданное решение! Спасибо американскому  народу –  за вашу непоколебимую поддержку!" – говорится в публикации.

19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Джо Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за решение поддержать международную "авиационную коалицию".

  • 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.
  • 16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
  • 17 мая спикер ВС Игнат заявил, что на перспективу, после вступления в НАТО, Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

Читайте также: США и союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороныистребителивоенная помощьf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 