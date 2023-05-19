"Мечта об F-16": В Минобороны поблагодарили союзников ностальгическим видео
Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с выражением благодарности союзникам Украины за решения о предоставлении истребителей F-16.
Видео стилизовано под черно-белую военную хронику времен Второй мировой войны, однако весь видеоряд для него использован современный.
"У нас есть мечта... Однажды наши пилоты будут защищать наше небо на современных F-16. Сегодня наша героическая страна сделала огромный шаг к этой цели! Свободный мир запускает программу обучения наших пилотов на F-16! Спасибо президенту Байдену за это долгожданное решение! Спасибо американскому народу – за вашу непоколебимую поддержку!" – говорится в публикации.
We have a dream...— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 19, 2023
One day our pilots will protect our skies with modern F-16s.
Today, our heroic country has taken a huge step towards this goal!
The free world is launching a program to train our pilots on F-16s! Thank you President Biden for this long-awaited decision!
Thank… pic.twitter.com/d7EqXBocUp
19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Джо Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за решение поддержать международную "авиационную коалицию".
- 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.
- 16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- 17 мая спикер ВС Игнат заявил, что на перспективу, после вступления в НАТО, Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.
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