"Мечта об F-16": В Минобороны поблагодарили союзников ностальгическим видео

Министерство обороны опубликовало в Twitter видеоролик с выражением благодарности союзникам Украины за решения о предоставлении истребителей F-16.

Видео стилизовано под черно-белую военную хронику времен Второй мировой войны, однако весь видеоряд для него использован современный.

"У нас есть мечта... Однажды наши пилоты будут защищать наше небо на современных F-16. Сегодня наша героическая страна сделала огромный шаг к этой цели! Свободный мир запускает программу обучения наших пилотов на F-16! Спасибо президенту Байдену за это долгожданное решение! Спасибо американскому народу – за вашу непоколебимую поддержку!" – говорится в публикации.

We have a dream...

One day our pilots will protect our skies with modern F-16s.

Today, our heroic country has taken a huge step towards this goal!

The free world is launching a program to train our pilots on F-16s! Thank you President Biden for this long-awaited decision!

