"Мрія про F-16": У Міноборони подякували союзникам ностальгічним відео

Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеоролик із подякою союзникам України за рішення щодо надання винищувачів F-16.

Відео стилізовано під чорно-білу військову хроніку часів Другої світової війни, проте весь відеоряд для нього використано сучасний.

"У нас є мрія... Колись наші пілоти захищатимуть наше небо на сучасних F-16. Сьогодні наша героїчна країна зробила величезний крок до цієї мети! Вільний світ запускає програму навчання наших пілотів на F-16! Дякуємо президенту Байдену за це довгоочікуване рішення! Дякуємо американському народові – за вашу непохитну підтримку!" – йдеться у публікації.

