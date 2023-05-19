RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Мрія про F-16": У Міноборони подякували союзникам ностальгічним відео

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 20:11
Фото - скриншот із відео

Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеоролик із подякою союзникам України за рішення щодо надання винищувачів F-16.

Відео стилізовано під чорно-білу військову хроніку часів Другої світової війни, проте весь відеоряд для нього використано сучасний.

"У нас є мрія... Колись наші пілоти захищатимуть наше небо на сучасних F-16. Сьогодні наша героїчна країна зробила величезний крок до цієї мети! Вільний світ запускає програму навчання наших пілотів на F-16! Дякуємо президенту Байдену за це довгоочікуване рішення! Дякуємо американському народові –  за вашу непохитну підтримку!" – йдеться у публікації.

19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Джо Байден схвалив плани щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент Володимир Зеленський подякував йому за рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію".

  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
  • 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
  • 17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 і F-35.

Читайте також: США та союзники планують надати Україні літаки F-16

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаміноборонивинищувачіF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 