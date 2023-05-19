"Мрія про F-16": У Міноборони подякували союзникам ностальгічним відео
Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеоролик із подякою союзникам України за рішення щодо надання винищувачів F-16.
Відео стилізовано під чорно-білу військову хроніку часів Другої світової війни, проте весь відеоряд для нього використано сучасний.
"У нас є мрія... Колись наші пілоти захищатимуть наше небо на сучасних F-16. Сьогодні наша героїчна країна зробила величезний крок до цієї мети! Вільний світ запускає програму навчання наших пілотів на F-16! Дякуємо президенту Байдену за це довгоочікуване рішення! Дякуємо американському народові – за вашу непохитну підтримку!" – йдеться у публікації.
We have a dream...— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 19, 2023
One day our pilots will protect our skies with modern F-16s.
Today, our heroic country has taken a huge step towards this goal!
The free world is launching a program to train our pilots on F-16s! Thank you President Biden for this long-awaited decision!
Thank… pic.twitter.com/d7EqXBocUp
19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Джо Байден схвалив плани щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент Володимир Зеленський подякував йому за рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію".
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- 17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 і F-35.
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