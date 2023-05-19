"Мрія про F-16": У Міноборони подякували союзникам ностальгічним відео

Міністерство оборони опублікувало у Twitter відеоролик із подякою союзникам України за рішення щодо надання винищувачів F-16.

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Відео стилізовано під чорно-білу військову хроніку часів Другої світової війни, проте весь відеоряд для нього використано сучасний.

"У нас є мрія... Колись наші пілоти захищатимуть наше небо на сучасних F-16. Сьогодні наша героїчна країна зробила величезний крок до цієї мети! Вільний світ запускає програму навчання наших пілотів на F-16! Дякуємо президенту Байдену за це довгоочікуване рішення! Дякуємо американському народові – за вашу непохитну підтримку!" – йдеться у публікації.

We have a dream...

One day our pilots will protect our skies with modern F-16s.

Today, our heroic country has taken a huge step towards this goal!

The free world is launching a program to train our pilots on F-16s! Thank you President Biden for this long-awaited decision!

Thank… pic.twitter.com/d7EqXBocUp — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 19, 2023

19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Джо Байден схвалив плани щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент Володимир Зеленський подякував йому за рішення підтримати міжнародну "авіаційну коаліцію".

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 і F-35.

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