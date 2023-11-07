Сенат США заблокував закон про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні

Сенат США заблокував спробу ухвалити закон про надання допомоги лише Ізраїлю та без згадки про допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Демократична більшість у Сенаті США заблокувала спробу республіканців провести законопроєкт про екстрену допомогу Ізраїлю, але без згадки про допомогу Україні.

Демократи наголосили, що важливо надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, а також профінансувати безпеку кордонів та протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Всі ці заходи були передбачені у запиті на $106 млрд, який президент Джо Байден направив до Конгресу і який спікер Конгресу не став виносити на голосування.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі чекати на допомогу так само, як наші союзники в Ізраїлі", – сказала глава сенатського комітету з асигнувань сенатор Петті Мюррей.

Раніше Байден заявляв, що він накладе вето на законопроєкт, якщо той таки буде прийнятий Сенатом.

Також повідомляється, що лідери Сенату готують власний законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування, який сподіваються подати вже цього тижня.

Раніше речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявляв, що пакет допомоги Україні буде пов'язаний з безпекою кордонів США і з'явиться в Палаті представників, як тільки законодавці підтримають пакет допомоги Ізраїлю за рахунок скорочення фінансування федеральної податкової служби.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

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