Сенат США заблокировал закон о помощи Израилю без помощи Украине

Сенат США заблокировал попытку принять закон об оказании помощи только Израилю и без упоминания о помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Демократическое большинство в Сенате США заблокировало попытку республиканцев провести законопроект об экстренной помощи Израилю, но без упоминания о помощи Украине.

Демократы подчеркнули, что важно оказать помощь как Украине, так и Израилю, а также профинансировать безопасность границ и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Все этим меры были предусмотрены в запросе на $106 млрд, который президент Джо Байден направил в Конгресс, и который спикер Конгресса не стал выносить на голосование.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе ждать помощи так же, как наши союзники в Израиле", — сказала глава сенатского комитет по ассигнованиям сенатор Пэтти Мюррей.

Ранее Байден заявлял, что он наложит вето на законопроект, если тот все-таки будет принят Сенатом.

Также сообщается, что лидеры Сената готовят собственный законопроект о выделении дополнительного финансирования, который надеются представить уже на этой неделе.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и появится в Палате представителей, как только законодатели поддержкат пакет помощи Израилю за счет сокращения финансирования федеральной налоговой службы.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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