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Сенат США заблокировал закон о помощи Израилю без помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 21:40
Сенат США заблокировал закон о помощи Израилю без помощи Украине - Фото
Сенат США (Фото - EPA)

Сенат США заблокировал попытку принять закон об оказании помощи только Израилю и без упоминания о помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Демократическое большинство в Сенате США заблокировало попытку республиканцев провести законопроект об экстренной помощи Израилю, но без упоминания о помощи Украине.

Демократы подчеркнули, что важно оказать помощь как Украине, так и Израилю, а также профинансировать безопасность границ и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Все этим меры были предусмотрены в запросе на $106 млрд, который президент Джо Байден направил в Конгресс, и который спикер Конгресса не стал выносить на голосование.

"Наши союзники в Украине не могут позволить себе ждать помощи так же, как наши союзники в Израиле", — сказала глава сенатского комитет по ассигнованиям сенатор Пэтти Мюррей.

Ранее Байден заявлял, что он наложит вето на законопроект, если тот все-таки будет принят Сенатом.   

Также сообщается, что лидеры Сената готовят собственный законопроект о выделении дополнительного финансирования, который надеются представить уже на этой неделе.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и появится в Палате представителей, как только законодатели поддержкат пакет помощи Израилю за счет сокращения финансирования федеральной налоговой службы.

Читайте также: Спикер Палаты Джонсон поддерживает увеличение финансирования для Украины – Politico

Сергей Бережной
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