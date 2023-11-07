Сенат США заблокировал закон о помощи Израилю без помощи Украине
Сенат США заблокировал попытку принять закон об оказании помощи только Израилю и без упоминания о помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.
Демократическое большинство в Сенате США заблокировало попытку республиканцев провести законопроект об экстренной помощи Израилю, но без упоминания о помощи Украине.
Демократы подчеркнули, что важно оказать помощь как Украине, так и Израилю, а также профинансировать безопасность границ и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Все этим меры были предусмотрены в запросе на $106 млрд, который президент Джо Байден направил в Конгресс, и который спикер Конгресса не стал выносить на голосование.
"Наши союзники в Украине не могут позволить себе ждать помощи так же, как наши союзники в Израиле", — сказала глава сенатского комитет по ассигнованиям сенатор Пэтти Мюррей.
Ранее Байден заявлял, что он наложит вето на законопроект, если тот все-таки будет принят Сенатом.
Также сообщается, что лидеры Сената готовят собственный законопроект о выделении дополнительного финансирования, который надеются представить уже на этой неделе.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и появится в Палате представителей, как только законодатели поддержкат пакет помощи Израилю за счет сокращения финансирования федеральной налоговой службы.
- 20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
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