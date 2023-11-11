Боррель: Скорее всего, помощь Украине со стороны США уменьшится. Европа должна быть готова

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что США, вероятно, сократят военную помощь Украине, и Европа должна быть готова к этому. Об этом он сказал во время выступления на конгрессе партии европейских социалистов в Малаге 11 ноября.

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"У нас есть много проблем, которые станут двойным испытанием для ЕС. Прежде всего – это Украина, где перспектива победы над Россией является не мгновенной. И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражясь, продолжать помогать Украине учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – заявил Боррель.

Еще одним испытанием он назвал войну Израиля и ХАМАС.

3 ноября в Белом доме объявили, что в США исчерпывается финансирование военной поддержки Украины по одной из программ, и Штаты будут отправлять меньшие пакеты, чтобы "растянуть" помощь.

В Пентагоне просят Конгресс принять дополнительный запрос, направленный Байденом, чтобы Штаты могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя.

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