Боррель: Росія готова приносити в жертву більше людей. До Путіна таким був Сталін
Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія поки що може поповнювати свої сили і не зважати на втрати. Про це він повідомив під час виступу перед послами ЄС, повідомляє Укрінформ.
"Російські втрати дуже важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується", — сказав Боррель.
Дипломат зазначив, що якщо для українців є неприйнятний рівень втрат, то для Росії у короткостроковій перспективі питання втрат "дуже прийнятне".
"Єдине рішення – продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об'єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності. Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України", – резюмував він.
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