Боррель: Росія готова приносити в жертву більше людей. До Путіна таким був Сталін

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія поки що може поповнювати свої сили і не зважати на втрати. Про це він повідомив під час виступу перед послами ЄС, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, союзники мають допомагати Україні підтримувати її наступ.

"Російські втрати дуже важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама собою є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується", — сказав Боррель.

Дипломат зазначив, що якщо для українців є неприйнятний рівень втрат, то для Росії у короткостроковій перспективі питання втрат "дуже прийнятне".

"Єдине рішення – продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об'єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності. Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України", – резюмував він.

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг вважає, що зусилля РФ із захоплення Авдіївки та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, і найближчі тижні на цих напрямках, ймовірно, будуть "спекотними".

Увечері 5 листопада в окупованому Сєдово на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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