Боррель: Россия готова приносить в жертву больше людей. До Путина таким был Сталин

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия пока может пополнять свои силы и не считаться с потерями. Об этом он сообщил во время выступления перед послами ЕС, передает Укринформ.

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По его словам, союзники должны помогать Украине поддерживать ее наступление.

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. До Путина Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — сказал Боррель.

Дипломат отметил, что если для украинцев есть неприемлемый уровень потерь, то для России в краткосрочной перспективе вопрос потерь "очень приемлем".

"Единственное решение – продолжать нашу помощь для Украины и оставаться объединенными вокруг этого вопроса, потому что ставкой являются наши ключевые ценности. Если Украина проиграет – мы проигрываем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины", — резюмировал он.

В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники. Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг считает, что усилия РФ по захвату Авдеевки и продвижению к Купянску преследуют главным образом пропагандистские цели, и ближайшие недели на этих направлениях, вероятно, будут "жаркими".

Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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