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Боррель: Россия готова приносить в жертву больше людей. До Путина таким был Сталин

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 13:42
Боррель: Россия готова приносить в жертву больше людей. До Путина таким был Сталин - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA/Julien Warnand)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия пока может пополнять свои силы и не считаться с потерями. Об этом он сообщил во время выступления перед послами ЕС, передает Укринформ.

По его словам, союзники должны помогать Украине поддерживать ее наступление. 

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей. До Путина Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — сказал Боррель. 

Дипломат отметил, что если для украинцев есть неприемлемый уровень потерь, то для России в краткосрочной перспективе вопрос потерь "очень приемлем". 

"Единственное решение – продолжать нашу помощь для Украины и оставаться объединенными вокруг этого вопроса, потому что ставкой являются наши ключевые ценности. Если Украина проиграет – мы проигрываем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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