Зеленский: Поставки 155 мм снарядов сократились из-за Израиля. Это жизнь, каждый воюет сам

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники сократили поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за войны в Израиле. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, цитирует его Barrons со ссылкой на AFP.

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По его словам, поставки западных снарядов сократились и замедлились после атаки ХАМАС на Израиль в октябре.

"Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет. Просто каждый воюет сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас склады союзников "пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство предоставить не может".

"И этого недостаточно", — заявил глава государства.

Одновременно Зеленский поблагодарил усилия США по наращиванию производства боеприпасов.

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