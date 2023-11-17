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Зеленский: Поставки 155 мм снарядов сократились из-за Израиля. Это жизнь, каждый воюет сам

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 09:50
Зеленский: Поставки 155 мм снарядов сократились из-за Израиля. Это жизнь, каждый воюет сам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники сократили поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за войны в Израиле. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, цитирует его Barrons со ссылкой на AFP.

По его словам, поставки западных снарядов сократились и замедлились после атаки ХАМАС на Израиль в октябре. 
"Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет. Просто каждый воюет сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", — сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас склады союзников "пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство предоставить не может".
"И этого недостаточно", — заявил глава государства.
Одновременно Зеленский поблагодарил усилия США по наращиванию производства боеприпасов. 
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года.
  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
  • 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона. 

Читайте также: Боррель: Скорее всего, помощь Украине со стороны США уменьшится. Европа должна быть готова

Дмитрий Гриниченко
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