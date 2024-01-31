Евросоюз может дать Украине к марту не миллион артснарядов, а 600 000 – Bloomberg
Из миллиона артиллерийских снарядов, который европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.
По словам собеседников журналистов, министры обороны, которые встретятся в Брюсселе 1 февраля, могут попытаться подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не добьются цели в миллион снарядов.
"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что украинские войска в среднем выпускают всего на треть меньше снарядов, чем россияне. По эстонским оценкам, Москва намерена получить около 4,5 миллиона снарядов как собственного производства, так и из Северной Кореи.
"И хотя более современные гаубицы и оборудование для наведения означают, что украинским войскам не нужно столько снарядов, как российским, чтобы нанести такой же ущерб, количественный недостаток не может быть полностью преодолен", – сказал Певкур.
- В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.
- 14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.
- 28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.
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