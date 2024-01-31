Евросоюз может дать Украине к марту не миллион артснарядов, а 600 000 – Bloomberg

Фото: Генштаб ВСУ

Из миллиона артиллерийских снарядов, который европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

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По словам собеседников журналистов, министры обороны, которые встретятся в Брюсселе 1 февраля, могут попытаться подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не добьются цели в миллион снарядов.

"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что украинские войска в среднем выпускают всего на треть меньше снарядов, чем россияне. По эстонским оценкам, Москва намерена получить около 4,5 миллиона снарядов как собственного производства, так и из Северной Кореи.

"И хотя более современные гаубицы и оборудование для наведения означают, что украинским войскам не нужно столько снарядов, как российским, чтобы нанести такой же ущерб, количественный недостаток не может быть полностью преодолен", – сказал Певкур.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а опытные образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

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