В ЦПД опровергли фейк о якобы запуске ракеты "Орешник" по Украине 6 февраля
Россия не запускала ракету "Орешник" 6 февраля по Украине, которая якобы упала и разорвалась в России. Это ложь, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Отмечается, что официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны России.
Заявление о якобы таком запуске распространило американское издание Forbes со ссылкой на сообщения блогера и украинского военного Кирилла Сазонова.
В ЦПД отметили, что Сазонов высказал свое предположение, а не фактические данные.
"Сам Сазонов в своем сообщении использовал формулировку "вероятно запустили", "вероятная цель – Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали "Орешник" по Киеву, нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия часто манипулирует темой "Орешника", чтобы запугать украинцев. В ЦПД напомнили, что враг врал об "ударах" по Ровенской АЭС 24 декабря 2024 года, 14 декабря – о "жирных целях" в Украине и "совершенствовании ядерной доктрины" 11 декабря.
"Новости" о запуске "Орешника" по Киеву только подыгрывают врагу и нагнетают панику, так что относитесь к подобной информации критически", – отметили в ЦПД.
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