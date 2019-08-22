Взрыв на полигоне в РФ: Россия скрывает не радиацию, а ракету

Радиация (фото - ЕРА)

Ученый из австрийского Института исследований безопасности и рисков Михаэль Шеппнер заявил, что, отключая станции измерения уровня радиации, Россия хотела спрятать не радиацию, а технологию ракеты. Об этом сообщает DW.

Как заявил исследователь, любой агрегат, который использует радиоактивные элементы, оставляет определенный "отпечаток", и "след" от взрыва в Северодвинске, по словам ученого, в Москве хотели бы скрыть.

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"Специалист по составу радионуклидов способен сделать выводы о том, что за авария там произошла, а также, например, каков был тип двигателя, реактора и тип радиоактивного материала", - объясняет Шеппнер.

Ученый также указал, что отключение станций для контроля радиации в РФ произошло преднамеренно: "То, что четыре или пять вышли из строя, скорее указывает на то, что отключены были целенаправленно те, до которых доходят воздушные массы из Северодвинска".

DW сообщает, что данных о том, какая крылатая ракета проходила испытания на Государственном центральном морском полигоне под Северодвинском, российские власти не предоставили.

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