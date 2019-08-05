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Путин предупредил о ничем не сдерживаемой гонке вооружений

Путин предупредил о ничем не сдерживаемой гонке вооружений - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
05.08.2019, 18:21

Президент страны-агрессора прокомментировал расторжение ракетного договора с США

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте президента РФ.

Путин заявил, что РФ возлагает всю вину за расторжение ракетного договора исключительно на США.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - заявил лидер страны-агрессора.

В случае получения достоверной информации о том, что США приступили к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, Россия приступит к полноформатной разработке аналогичных вооружений, добавил Путин.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не хотят начинать новую гонку вооружений.

В украинском МИД заявили, что намерены активизировать диалог с НАТО после прекращения ДРСМД. 

Второго августа США и РФ вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО заявили об исключительной ответственности России за прекращение действия договора По мнению многих экспертов, ситуация грозит началом новой "холодной войны".

Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты. В США утверждают, что россияне разворачивают ракеты 9M729 или "Искандер-М". Все члены НАТО поддержали обвинения Вашингтона. Однако в Кремле это отрицают

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Россия владимир путин нато гонка вооружений йенс столтенберг ракетный договор
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