Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МИД о прекращении ДРСМД: Украина активизирует диалог с НАТО

МИД о прекращении ДРСМД: Украина активизирует диалог с НАТО - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 22:49

В Украине понимают необходимость действий США, заявляют в министерстве

В Украине разочарованы прекращением действия договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действий США. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел.

МИД сообщает, что в ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращения действия договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Отмечается, что формально не будучи стороной договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 годах в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

Сообщается, что Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". 

В МИД заявляют, что в Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 году в оккупированном Крыму военных учений с применением комплекса "Искандер-М".

Читайте также: В США заявили о разработке новых ракет средней дальности

Сегодня США формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Напишите нам
ДРСМД МИД нато
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 