МИД о прекращении ДРСМД: Украина активизирует диалог с НАТО

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине разочарованы прекращением действия договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действий США. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел.

МИД сообщает, что в ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращения действия договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Отмечается, что формально не будучи стороной договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 годах в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

Сообщается, что Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В МИД заявляют, что в Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 году в оккупированном Крыму военных учений с применением комплекса "Искандер-М".

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Сегодня США формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.