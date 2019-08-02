Генсек НАТО: Мы не хотим новой гонки вооружений с Россией

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты после прекращения ядерного договора с Россией. Полный текст заявления был опубликован на официальном сайте НАТО.

Столтенберг заверил, что союзники будут удерживаться от необдуманных шагов и не планируют сразу же отвечать России "зеркальными" действиями.

"Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - заявил генсек.

Сегодня США и РФ вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО заявили об исключительной ответственности России за прекращение действия договора По мнению многих экспертов, ситуация грозит началом новой "холодной войны".

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