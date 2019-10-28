Лукашенко опасается "второго Чернобыля" из-за учений НАТО в Литве

Александр Лукашенко (скриншот из эфира Belta.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко переживает, что во время учений контингента НАТО Defender Europe 2020 (апрель-май) западные военные на полигоне в Литве могут каким-то образом нечаянно устроить аварию на Белорусской атомной станции. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Совбеза, главой Минобороны и начальником ГРУ РБ, пишет Белта.

Лукашенко напомнил, что литовский полигон Пабраде находится неподалеку от БелАЭС, и "поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет".

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По его словам, армия РБ защищает станцию с воздуха: рядом с ней дислоцирован противовоздушный полк с зенитно-ракетным комплексом Тор-М2, который белорусы закупили у РФ" и "владеют этим оружием в совершенстве".

Справка. Строящаяся БелАЭС расположена у северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области и в 50 км от столицы Литвы. Сейм Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности страны.