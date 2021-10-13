UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЧВК Вагнера. Генерал Бурба уволился с воинской службы, чтобы дать показания ТСК – Бутусов

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 11:12
ЧВК Вагнера. Генерал Бурба уволился с воинской службы, чтобы дать показания ТСК – Бутусов - Фото
Василий Бурба (Скриншот видео Youtube/Прямий)

Экс-начальник Главного управления разведки, генерал Василий Бурба, уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Бурба подал рапорт на увольнение еще 14 сентября. Бутусов утверждает, что тогда Бурбу вызвали на встречу с министром обороны Андреем Тараном.

По данным источников журналиста, Таран приказал Бурбе как военнослужащему не давать показания ТСК и не раскрывать детали совещания в кабинете президента Владимира Зеленского, которое якобы состоялось перед срывом спецоперации.

"Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака (главы Офиса президента, – ред.) к отмене спецоперации", – пишет Бутусов.

Журналист утверждает, что Бурба в присутствии Тарана написал рапорт об увольнении, после чего неоднократно давал показания в ТСК. По словам Бутусова, экс-начальник ГУР был уволен с воинской службы сегодня приказом министра обороны.

Бутусов также говорит, что протоколы с показаний Бурбы в ТСК до сих пор не оформлены.

LIGA.net направила запрос о комментарии в Минобороны.  

ЧВК Вагнера. Генерал Бурба уволился с воинской службы, чтобы дать показания ТСК – Бутусов

Читайте также: ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский чвк вагнера спецоперация василий бурба андрей ермак Андрей Таран
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 