ЧВК Вагнера. Генерал Бурба уволился с воинской службы, чтобы дать показания ТСК – Бутусов

Экс-начальник Главного управления разведки, генерал Василий Бурба, уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, Бурба подал рапорт на увольнение еще 14 сентября. Бутусов утверждает, что тогда Бурбу вызвали на встречу с министром обороны Андреем Тараном.

По данным источников журналиста, Таран приказал Бурбе как военнослужащему не давать показания ТСК и не раскрывать детали совещания в кабинете президента Владимира Зеленского, которое якобы состоялось перед срывом спецоперации.

"Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака (главы Офиса президента, – ред.) к отмене спецоперации", – пишет Бутусов.

Журналист утверждает, что Бурба в присутствии Тарана написал рапорт об увольнении, после чего неоднократно давал показания в ТСК. По словам Бутусова, экс-начальник ГУР был уволен с воинской службы сегодня приказом министра обороны.

Бутусов также говорит, что протоколы с показаний Бурбы в ТСК до сих пор не оформлены.

LIGA.net направила запрос о комментарии в Минобороны.

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Марк Сировой

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