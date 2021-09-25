ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"
Журналист Юрий Бутусов опубликовал пост, в котором заявил о своих "источниках" во Временной следственной комиссии по расследованию возможной спецоперации против вагнеровцев. По словам журналиста, экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба вчера якобы рассказал о "сливе" спецоперации. Глава ВСК, нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая отреагировала на пост журналиста, заявив о вызове Бутусова в ВСК для дачи показаний.
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Сегодня Бутусов, ссылаясь на собственные источники в ВСК, сообщил, что на допросе 24 сентября Бурба якобы полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации по вагнеровцам.
"Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован. Провал спецоперации произошёл после совещания в кабинете президента Зеленского", – написал Бутусов.
По словам журналиста, Бурба также сказал, что приказ о переносе спецоперации якобы дал глава Офиса президента Андрей Ермак, хоть Бурба и предупреждал, что в результате может произойти провал, и надо действовать быстро.
После задержания террористов в Минске Бурба якобы просил президента Владимира Зеленского провести расследование возможного предательства, но вместо этого спустя два дня его уволили.
"Также Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО", – написал Бутусов, добавив, что показания Бурбы опровергают "лживые заявления" Офиса президента.
Глава ВСК Марьянка Безуглая отреагировала на пост Бутусова, усомнившись, что у журналиста могут быть какие-либо источники в ВСК.
"Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич (Бурба, – ред.) будет давать фейковый вариант государственной тайны", – написала она.
Безуглая заявила, что сообщит Бутусову о времени и месте для заслушивания журналиста.
"Кто он (Бутусов, – ред.): свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?" – написала глава ВСК, добавив, что с этим "будут разбираться" и "пришло время ответственности за сказанное".
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го президент Владимир Зеленский назвал это "бредом", однако 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- Верховная Рада создала ВСК для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев.
- 10 сентября Безуглая рассказала, что, по материалам ВСК, вагнеровцев планировали задержать в Турции, а не сажать самолет в Киеве.
- 14 сентября заседание ТСК с Бурбой не состоялось – не было кворума, 20-го он давал показания, но его прервали и перенесли заседание. 24 сентября Бурба дал показания ВСК по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Безуглая сказала, что все детали доклада Бурбы – закрытая информация. Часть сведений будет опубликована в отчете ВСК после обработки и, в том числе, после консультаций с Бурбой.
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