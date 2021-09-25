ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"

Журналист Юрий Бутусов опубликовал пост, в котором заявил о своих "источниках" во Временной следственной комиссии по расследованию возможной спецоперации против вагнеровцев. По словам журналиста, экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба вчера якобы рассказал о "сливе" спецоперации. Глава ВСК, нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая отреагировала на пост журналиста, заявив о вызове Бутусова в ВСК для дачи показаний.

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Сегодня Бутусов, ссылаясь на собственные источники в ВСК, сообщил, что на допросе 24 сентября Бурба якобы полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации по вагнеровцам.

"Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован. Провал спецоперации произошёл после совещания в кабинете президента Зеленского", – написал Бутусов.

По словам журналиста, Бурба также сказал, что приказ о переносе спецоперации якобы дал глава Офиса президента Андрей Ермак, хоть Бурба и предупреждал, что в результате может произойти провал, и надо действовать быстро.

После задержания террористов в Минске Бурба якобы просил президента Владимира Зеленского провести расследование возможного предательства, но вместо этого спустя два дня его уволили.

"Также Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО", – написал Бутусов, добавив, что показания Бурбы опровергают "лживые заявления" Офиса президента.

Глава ВСК Марьянка Безуглая отреагировала на пост Бутусова, усомнившись, что у журналиста могут быть какие-либо источники в ВСК.

"Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич (Бурба, – ред.) будет давать фейковый вариант государственной тайны", – написала она.

Безуглая заявила, что сообщит Бутусову о времени и месте для заслушивания журналиста.

"Кто он (Бутусов, – ред.): свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?" – написала глава ВСК, добавив, что с этим "будут разбираться" и "пришло время ответственности за сказанное".

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Оксана Житнюк

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