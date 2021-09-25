UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 17:41
ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают
Марьяна Безуглая (Скриншот видео Youtube/Радио Свобода)

Журналист Юрий Бутусов опубликовал пост, в котором заявил о своих "источниках" во Временной следственной комиссии по расследованию возможной спецоперации против вагнеровцев. По словам журналиста, экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба вчера якобы рассказал о "сливе" спецоперации. Глава ВСК, нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая отреагировала на пост журналиста, заявив о вызове Бутусова в ВСК для дачи показаний.

 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня Бутусов, ссылаясь на собственные источники в ВСК, сообщил, что на допросе 24 сентября Бурба якобы полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации по вагнеровцам.

"Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован. Провал спецоперации произошёл после совещания в кабинете президента Зеленского", – написал Бутусов.

По словам журналиста, Бурба также сказал, что приказ о переносе спецоперации якобы дал глава Офиса президента Андрей Ермак, хоть Бурба и предупреждал, что в результате может произойти провал, и надо действовать быстро.  

После задержания террористов в Минске Бурба якобы просил президента Владимира Зеленского провести расследование возможного предательства, но вместо этого спустя два дня его уволили.

"Также Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО", – написал Бутусов, добавив, что показания Бурбы опровергают "лживые заявления" Офиса президента.

Глава ВСК Марьянка Безуглая отреагировала на пост Бутусова, усомнившись, что у журналиста могут быть какие-либо источники в ВСК.

"Заседание "грифованное". Подпадает под закон о гостайне. Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич (Бурба, – ред.) будет давать фейковый вариант государственной тайны", – написала она.

Безуглая заявила, что сообщит Бутусову о времени и месте для заслушивания журналиста.

"Кто он (Бутусов, – ред.): свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?" – написала глава ВСК, добавив, что с этим "будут разбираться" и "пришло время ответственности за сказанное".

ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"

ЧВК Вагнера. Слуг народа возмутил поступок Бутусова – его вызывают "дать показания"

Читайте также: ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спецоперация Вагнер чвк василий бурба Марьяна Безуглая
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 