Дело о ЧВК. Генерала Бурбу заслушали в режимном помещении под протокол – Безуглая

Экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Василий Бурба дал показания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщила глава ВСК по расследованию возможной спецоперации против вагнеровцев, народный депутат от партии Слуга народа Марьяна Безуглая на брифинге после сегодняшнего заседания ВСК.

"Бурбу заслушали в соответствующем режимном помещении и соответствующих условиях в присутствии членов ВСК, – сказала Безуглая. – Сведения запротоколированы и добавлены к материалам ВСК".

По словам главы комиссии, все детали доклада Бурбы – закрытая информация. Часть сведений будет опубликована в отчете ВСК после обработки и, в том числе, после консультаций с Бурбой.

Она добавила, что сегодня члены ВСК беседовали с работниками ГБР и процессуальными руководителями, которые работают по уголовным делам, касающимся возможных утечек информации.

В дальнейшем ВСК, по словам главы комиссии, будет осуществлять парламентское наблюдение и контроль за расследованиями правоохранителей.

ВСК работает с правоохранителями по вопросу передачи собранной разведчиками базы данных, в которой есть информация о сотнях россиян, причастных к военным преступлениям на востоке Украины, в Интерпол.

Безуглая сообщила, что ВСК на неделю берет паузу в заседаниях – для обработки и обобщения полученных данных. Следующее заседание ВСК состоится в первую неделю октября и будет посвящено расследованию Иловайской трагедии.

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Наталия Медведева

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