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"Мы не угнетенные – мы непобедимый народ". Зеленский поздравил с Днем достоинства: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 12:02
Владимир Зеленский (скриншот видео Володимир Зеленський, Facebook)
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"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео

Сегодня в годовщину начала Евромайдана и Оранжевой революции в Украине празднуют День достоинства и свободы. Президент Владимир Зеленский и западные политики публикуют в соцсетях поздравления.

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Зеленский записал видеообращение. Он заявил, что для украинцев "достоинство и свобода – это воздух". А когда этот воздух перекрывают и власть не слышит украинцев – тогда "становится слишком громко". Президент также сказал, что украинцы никогда не простят тех, кто пытался лишить их свободы. При этом он подчеркнул: этого никто так и не смог сделать.

"Пора уже изменить самовосприятие и мышление. Мы не жертва, не угнетенные, не разделенные, не захваченные. Мы – прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы ценой жизни готовы бороться за достоинство и свободу.

Президент также пересказал историю украинских моряков, которую они рассказали ее ему после возвращения из российского плена. По его словам, они не вели себя как узники, а даже в плену не потеряли достоинства и оставались свободными людьми.

"Следователи просили их смеяться немного тише – начальство, мол, не поймет. Тут обычно плачут, а наши моряки смеются без остановки. Они садились в автозак, пели "Ще не вмерла України", а потом говорили водителю: Шеф! На Одессу, в Коблево тормозни, кофейку попьем", – рассказал Зеленский.

Зеленский также вспомнил репрессированного советской властью писателя Василия Стуса, погибшего в концлагере нацистов священника Емельяна Ковча, актера и режиссера Леонида Быкова, которому из-за его убеждений не дали снять в цвете фильм "В бой идут одни старики".

По его словам, у всех этих людей было достоинство и свобода – как и у всех, кто был на Майдане в 1990-м, 2004-м, 2014-м, кто встретился в окопах на Донбассе, прибыв защищать страну со всех уголков Украины.

Делегация ЕС в Украине поздравила с праздником в Twitter, назвав Евромайдан ключевым моментом в государственном строительстве. "ЕС признает европейское стремление Украины и чтит всех, кто за это боролся", – говорится в сообщении.

"Мы не угнетенные – мы непобедимый народ". Зеленский поздравил с Днем достоинства: видео

Посол Великобритании Мелинда Симмонс написала, что Лондон разделяет ценности свободы и достоинства и гордится быть другом Украины.

"Мы не угнетенные – мы непобедимый народ". Зеленский поздравил с Днем достоинства: видео

Временно поверенная США Кристина Квин записала видеообращение. Она заявила, что американцев вдохновляет чрезвычайное мужество и стойкость украинцев.

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Марк Сировой
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