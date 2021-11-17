Правоохранители завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. Оно длилось восемь лет, собрано более 1500 томов доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным ГБР, в состав преступной группы, организовавшей убийства активистов, входили бывшие чиновники:

- экс-президент Виктор Янукович;

- министр обороны Павел Лебедев;

- глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;

- министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк;

- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк;

- временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД в Киеве Валерий Мазан и его заместитель Петр Федчук;

- командир столичного полка милиции Беркут Сергей Кусюк.

В ГБР заявляют, что все вышеперечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Речь о терактах, причинении телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях с использованием огнестрела, превышении власти.

В результате действий организованной преступной группы только за три дня погибли 76 человек, более 800 получили травмы и ранения разной степени тяжести.

После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт направят в суд.

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан".

опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан". 9 ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен Януковича.

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Оксана Житнюк

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