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Госбюро завершило расследование преступлений ОПГ Януковича. Оно длилось восемь лет: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 14:49
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Правоохранители завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. Оно длилось восемь лет, собрано более 1500 томов доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным ГБР, в состав преступной группы, организовавшей убийства активистов, входили бывшие чиновники:

- экс-президент Виктор Янукович;
- министр обороны Павел Лебедев;
- глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;
- министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк;
- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк;
- временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД в Киеве Валерий Мазан и его заместитель Петр Федчук;
- командир столичного полка милиции Беркут Сергей Кусюк.

В ГБР заявляют, что все вышеперечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Речь о терактах, причинении телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях с использованием огнестрела, превышении власти.

В результате действий организованной преступной группы только за три дня погибли 76 человек, более 800 получили травмы и ранения разной степени тяжести.

После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт направят в суд.

  • 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
  • 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан".
  • 9 ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен Януковича. 

Читайте также: Побег Януковича. Начальнику охраны экс-президента объявили о подозрении в дезертирстве

Оксана Житнюк
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