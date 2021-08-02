Суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане
Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование против бывшего президента Виктора Януковича по подозрению в организации расстрелов на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Следствие считает, что Янукович хотел остановить угрожавшие его власти массовые акции протеста и, пользуясь полномочиями президента, вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение правоохранителями военной техники, спецсредств и огнестрельного оружия для разгона демонстрантов. Эти действия привели к массовым жертвам среди протестующих с 18 по 20 февраля 2014 года, включая гибель 62 человек.
Януковичу инкриминируют организацию в составе преступной группировки незаконного препятствования собраниям, превышения власти и полномочий правоохранителями, умышленных убийств и умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также организацию террористического акта.
Поскольку Янукович скрывается в России, суд разрешил ГБР провести следствие заочно.
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- 28 июля НАБУ попросила заочно арестовать Януковича по делу о Межигорье.
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