Суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований провести заочное расследование против бывшего президента Виктора Януковича по подозрению в организации расстрелов на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие считает, что Янукович хотел остановить угрожавшие его власти массовые акции протеста и, пользуясь полномочиями президента, вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение правоохранителями военной техники, спецсредств и огнестрельного оружия для разгона демонстрантов. Эти действия привели к массовым жертвам среди протестующих с 18 по 20 февраля 2014 года, включая гибель 62 человек.

Януковичу инкриминируют организацию в составе преступной группировки незаконного препятствования собраниям, превышения власти и полномочий правоохранителями, умышленных убийств и умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также организацию террористического акта.

Поскольку Янукович скрывается в России, суд разрешил ГБР провести следствие заочно.

3 июня 2021 года суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в захвате власти.

28 июля НАБУ попросила заочно арестовать Януковича по делу о Межигорье.

Денис Юдин

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