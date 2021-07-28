НАБУ просит суд арестовать Януковича и его сына по делу о Межигорье

Антикоррупционные органы просят арестовать беглого диктатора Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

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НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича и его сына.

Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Янукович занимал Межигорье с 2002-го по 2014 годы.

Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015-го. 1 августа 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договор, по которому Межигорье выбыла в 2007 году из госсобственности. В ноябре 2017-го резиденция перешла в собственность государства.

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева передал ее в управление АРМА.

В ноябре 2019 года расследование передали в НАБУ.

26 октября 2020-го Антикорсуд отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье.

Наталия Медведева

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