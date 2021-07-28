UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ просит суд арестовать Януковича и его сына по делу о Межигорье

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 18:51
НАБУ просит суд арестовать Януковича и его сына по делу о Межигорье - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Антикоррупционные органы просят арестовать беглого диктатора Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича и его сына.

Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

  • Янукович занимал Межигорье с 2002-го по 2014 годы. 
  • Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015-го. 1 августа 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договор, по которому Межигорье выбыла в 2007 году из госсобственности. В ноябре 2017-го резиденция перешла в собственность государства.
  • В июле 2018 года Печерский райсуд Киева передал ее в управление АРМА.
  • В ноябре 2019 года расследование передали в НАБУ.
  • 26 октября 2020-го Антикорсуд отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
виктор янукович набу александр янукович межигорье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 