Антикорсуд отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье – инфографика

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть 5 дней на обжалование решения следственного судьи

Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять Виктора Януковича под стражу по делу о Межигорье. Об этом сообщает в Facebook Transparency International Ukraine.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время заседания адвокаты настаивали, что Янукович не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация по делу неправильная, а экспертизы искажены.

Также они уверяли, что Янукович готов сотрудничать: "Сторона обвинения скрывается от Януковича, а не последний от обвинения".

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть 5 дней на обжалование решения следственного судьи.

По версии следствия, в 2002 году третий президент Виктор Ющенко передал комплекс Межигорье в ведение Кабинета министров от Государственного управления делами (ГУД). В это время Янукович был премьер-министром и, якобы, пользуясь служебным положением, вывел активы из-под ограничений закона о приватизации государственного имущества, но в 2005 комплекс вернули ГУД.

В 2007-ом Янукович обратился с письмом к президенту Ющенко с просьбой обменять имущество комплекса отдыха Пуща-Водица стоимостью 540 млн грн на помещение частной фирмы.

В ноябре 2017-го резиденция Межигорье перешла в собственность государства.

В июле 2018 года Печерский районный суд Киева передал ее в управление АРМА.

В ноябре 2019 года в то время генпрокурор Руслан Рябошапка передал это расследование в НАБУ.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.