Суд разрешил расследование против Януковича по делу о захвате власти

Шевченковский суд Киева разрешил провести специальное расследование против бывшего диктатора Виктора Януковича по обвинению в захвате государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Разрешение суда дало право прокурорам вести расследование в отсутствие подозреваемого.

В рамках уголовного дела расследуется возврат в 2010 году Конституции 1996 года. Следствие считает, что Янукович таким образом незаконно расширил свои президентские полномочия.

28 января 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за пордписание харьковских соглашений.

27 апреля Рада приняла закон о заочном осуждении, который упросит преследование сбежавших из Украины подозреваемых.

Денис Юдин

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