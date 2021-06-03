Суд разрешил расследование против Януковича по делу о захвате власти
03.06.2021, 10:14
Виктор Янукович (фото - ЕРА)
Шевченковский суд Киева разрешил провести специальное расследование против бывшего диктатора Виктора Януковича по обвинению в захвате государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Разрешение суда дало право прокурорам вести расследование в отсутствие подозреваемого.
В рамках уголовного дела расследуется возврат в 2010 году Конституции 1996 года. Следствие считает, что Янукович таким образом незаконно расширил свои президентские полномочия.
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