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Суд разрешил расследование против Януковича по делу о захвате власти

03.06.2021, 10:14
Суд разрешил расследование против Януковича по делу о захвате власти - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Шевченковский суд Киева разрешил провести специальное расследование против бывшего диктатора Виктора Януковича по обвинению в захвате государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Разрешение суда дало право прокурорам вести расследование в отсутствие подозреваемого.

В рамках уголовного дела расследуется возврат в 2010 году Конституции 1996 года. Следствие считает, что Янукович таким образом незаконно расширил свои президентские полномочия.

  • 28 января 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за пордписание харьковских соглашений.
  • 27 апреля Рада приняла закон о заочном осуждении, который упросит преследование сбежавших из Украины подозреваемых.
Денис Юдин
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