Януковичу сообщили о новом подозрении. Теперь инкриминируют теракт

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу, который заочно осужден за государственную измену, сообщили о новом подозрении как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По версии следствия, в состав ОПГ входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время протестов в Киеве в 2014 году.

ГБР подозревает Януковича и членов его ОПГ:

в совершении теракта для устрашения населения, что привело к гибели людей;

в нанесении протестующим телесных повреждений, умышленных убийствах и покушениях;

в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и повлекло тяжкие последствия правам, интересам граждан, а также государственным и общественным интересам;

в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

ГБР уточняет, что в результате действий Януковича и преступной группы погибли 76 человек и более 800 получили травмы только за период протестов.

Досудебное расследование продолжается.

3 июня 2021 года суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в захвате власти, а 28 июля НАБУ попросила заочно арестовать Януковича по делу о Межигорье.

2 августа суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

Елизавета Кумбер

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