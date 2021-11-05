Януковичу сообщили о новом подозрении. Теперь инкриминируют теракт
05.11.2021, 11:52
Виктор Янукович (Фото:EPA)
Беглому экс-президенту Виктору Януковичу, который заочно осужден за государственную измену, сообщили о новом подозрении как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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По версии следствия, в состав ОПГ входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время протестов в Киеве в 2014 году.
ГБР подозревает Януковича и членов его ОПГ:
- в совершении теракта для устрашения населения, что привело к гибели людей;
- в нанесении протестующим телесных повреждений, умышленных убийствах и покушениях;
- в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и повлекло тяжкие последствия правам, интересам граждан, а также государственным и общественным интересам;
- в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
ГБР уточняет, что в результате действий Януковича и преступной группы погибли 76 человек и более 800 получили травмы только за период протестов.
Досудебное расследование продолжается.
- 3 июня 2021 года суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в захвате власти, а 28 июля НАБУ попросила заочно арестовать Януковича по делу о Межигорье.
- 2 августа суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
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