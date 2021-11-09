Дела Майдана. Бывшим министрам и главе СБУ времен Януковича сообщили о новых подозрениях
Госбюро расследований сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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О подозрении сообщили бывшим должностным лицам (уведомления отправили адвокатам и по последним известным местам жительства):
- министру обороны (тогда это был Павел Лебедев, – ред.);
- главе Службы безопасности Украины (Александру Якименко, – ред.) и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;
- министру внутренних дел (Виталию Захарченко, – ред.) и его заместителю;
- начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД;
- временно исполняющему обязанности начальника ГУ МВД в Киеве;
- заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве;
- командиру ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД в Киеве.
Все они подозреваются в особо тяжких уголовных правонарушениях во время протестов в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го.
Им инкриминируют:
- совершение теракта ради устрашения населения, что привело к гибели людей;
- причинение участникам протестов телесных повреждений различной степени тяжести, умышленные убийства и покушения с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
- превышение полномочий, сопровождаемое насилием, использованием оружия и спецсредств, что повлекло тяжкие последствия;
- незаконное препятствование митингам.
ГБР уточняет, что в результате действий преступной группы под руководством Януковича за период протестов погибли 76 человек, более 800 – получили травмы.
- 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
- 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".
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