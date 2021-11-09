Дела Майдана. Бывшим министрам и главе СБУ времен Януковича сообщили о новых подозрениях

Госбюро расследований сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О подозрении сообщили бывшим должностным лицам (уведомления отправили адвокатам и по последним известным местам жительства):



- министру обороны (тогда это был Павел Лебедев, – ред.);

- главе Службы безопасности Украины (Александру Якименко, – ред.) и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;

- министру внутренних дел (Виталию Захарченко, – ред.) и его заместителю;

- начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД;

- временно исполняющему обязанности начальника ГУ МВД в Киеве;

- заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве;

- командиру ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД в Киеве.

Все они подозреваются в особо тяжких уголовных правонарушениях во время протестов в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го.

Им инкриминируют:

- совершение теракта ради устрашения населения, что привело к гибели людей;

- причинение участникам протестов телесных повреждений различной степени тяжести, умышленные убийства и покушения с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

- превышение полномочий, сопровождаемое насилием, использованием оружия и спецсредств, что повлекло тяжкие последствия;

- незаконное препятствование митингам.

ГБР уточняет, что в результате действий преступной группы под руководством Януковича за период протестов погибли 76 человек, более 800 – получили травмы.

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.