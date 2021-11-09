UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дела Майдана. Бывшим министрам и главе СБУ времен Януковича сообщили о новых подозрениях

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 16:11
Дела Майдана. Бывшим министрам и главе СБУ времен Януковича сообщили о новых подозрениях - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Госбюро расследований сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О подозрении сообщили бывшим должностным лицам (уведомления отправили адвокатам и по последним известным местам жительства):

- министру обороны (тогда это был Павел Лебедев, – ред.);
- главе Службы безопасности Украины (Александру Якименко, – ред.) и его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра;
- министру внутренних дел (Виталию Захарченко, – ред.) и его заместителю;
- начальнику Главного управления – командующему внутренними войсками МВД;
- временно исполняющему обязанности начальника ГУ МВД в Киеве;
- заместителю начальника Главного управления – начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве;
- командиру ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД в Киеве.

Все они подозреваются в особо тяжких уголовных правонарушениях во время протестов в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014-го.

Им инкриминируют:

- совершение теракта ради устрашения населения, что привело к гибели людей;
- причинение участникам протестов телесных повреждений различной степени тяжести, умышленные убийства и покушения с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
- превышение полномочий, сопровождаемое насилием, использованием оружия и спецсредств, что повлекло тяжкие последствия;
- незаконное препятствование митингам.

ГБР уточняет, что в результате действий преступной группы под руководством Януковича за период протестов погибли 76 человек, более 800 – получили травмы.

  • 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
  • 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
революция майдан беркут гбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 