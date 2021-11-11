Побег Януковича. Начальнику охраны экс-президента объявили о подозрении в дезертирстве

Госбюро расследований сообщило о подозрении главному охраннику экс-президента Виктора Януковича. Генерал-майору объявлено о подозрении в дезертирстве, он организовал незаконную переправку Януковича через госграницу, сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что бывший заместитель начальника Управления госохраны – начальник Службы безопасности президента в начале 2014 года был в командировке в Крыму, где охранял Януковича. По окончанию командировки он не только не вернулся на место службы, но и выехал из Украины. При этом, по данным ГБР, он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими госохраны.

Также бывший начальник охраны организовал незаконную переправку Януковича через границу Украины, что дало возможность экс-президенту с 2014 года укрываться от следствия и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям – о незаконной переправке лица через границу по предварительному сговору группой лиц и о дезертирстве.

В Госбюро не указывают имени подозреваемого, но на тот момент охрану Януковича воглавлял Константин Кобзарь. В 2018-м Кобзарь признался в суде, что лично просил Федеральную службу охраны России переправить Януковича из Запорожской области в Крым, чтобы "спасти его жизнь". Также о деталях и маршруте бегства Януковича под руководством Кобзаря на суде в 2018-м рассказывал бывший охранник Олесь Шаран.

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан".

опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан". 9 ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен Януковича. Среди них – бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко и бывшийглава МВД Виталий Захарченко.

Оксана Житнюк

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