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Побег Януковича. Начальнику охраны экс-президента объявили о подозрении в дезертирстве

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 11:45
Побег Януковича. Начальнику охраны экс-президента объявили о подозрении в дезертирстве - Фото
Виктор Янукович и Константин Кобзарь (Фото - politrada.com)

Госбюро расследований сообщило о подозрении главному охраннику экс-президента Виктора Януковича. Генерал-майору объявлено о подозрении в дезертирстве, он организовал незаконную переправку Януковича через госграницу, сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что бывший заместитель начальника Управления госохраны – начальник Службы безопасности президента в начале 2014 года был в командировке в Крыму, где охранял Януковича. По окончанию командировки он не только не вернулся на место службы, но и выехал из Украины. При этом, по данным ГБР, он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими госохраны.

Также бывший начальник охраны организовал незаконную переправку Януковича через границу Украины, что дало возможность экс-президенту с 2014 года укрываться от следствия и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям – о незаконной переправке лица через границу по предварительному сговору группой лиц и о дезертирстве.

В Госбюро не указывают имени подозреваемого, но на тот момент охрану Януковича воглавлял Константин Кобзарь. В 2018-м Кобзарь признался в суде, что лично просил Федеральную службу охраны России переправить Януковича из Запорожской области в Крым, чтобы "спасти его жизнь". Также о деталях и маршруте бегства Януковича под руководством Кобзаря на суде в 2018-м рассказывал бывший охранник Олесь Шаран.

Оксана Житнюк
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виктор янукович революция майдан дезертирство госохрана
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