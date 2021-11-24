Медиа Группа Украина: Депутаты Слуги народа бойкотируют каналы Ахметова из-за вагнергейта
Член наблюдательного совета Медиа Группа Украина Дмитрий Белянский считает объявленный рядом депутатов Слуги народа бойкот телеканалов Украина и Украина 24, которые входят в медиагруппу, реакцией на программу "Свобода слова с Савиком Шустером" о спецоперации украинских спецслужб против боевиков российской ЧВК Вагнера. Комментарий Белянского опубликован на сайте Украины 24.
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"Совместное публичное заявление части депутатов Слуги народа по каналам Украина и Украина 24 является формой ответа на журналистские вопросы о вагнергейте, прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он.
"Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В этом случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", – говорит Белянский.
Он считает, что такой "ответ", вероятно, усугубит ситуацию со свободой слова в Украине.
Белянский также заявил, что акционер Медиа Группы Украина Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала Украина 24.
- 19 ноября 2021 года журналист Шустер вызвал Зеленского на шоу на канале Ахметова, но на Банковой ответили: "Это смешно" – и не пришли.
- Сегодня депутаты СН распространяют в соцсетях "общее заявление" о том, что они намерены бойкотировать телеканалы Медиа Группы Украина за якобы "пропаганду, фейки и манипуляции" против команды президента Владимира Зеленского.
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