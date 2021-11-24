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Медиа Группа Украина: Депутаты Слуги народа бойкотируют каналы Ахметова из-за вагнергейта

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 17:59
Медиа Группа Украина: Депутаты Слуги народа бойкотируют каналы Ахметова из-за вагнергейта - Фото
Скриншот с видео

Член наблюдательного совета Медиа Группа Украина Дмитрий Белянский считает объявленный рядом депутатов Слуги народа бойкот телеканалов Украина и Украина 24, которые входят в медиагруппу, реакцией на программу "Свобода слова с Савиком Шустером" о спецоперации украинских спецслужб против боевиков российской ЧВК Вагнера. Комментарий Белянского опубликован на сайте Украины 24.

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"Совместное публичное заявление части депутатов Слуги народа по каналам Украина и Украина 24 является формой ответа на журналистские вопросы о вагнергейте, прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября", – сказал он.

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В этом случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", – говорит Белянский.

Он считает, что такой "ответ", вероятно, усугубит ситуацию со свободой слова в Украине.

Белянский также заявил, что акционер Медиа Группы Украина Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала Украина 24.

СПРАВКА. 5 ноября 2021 года Зеленский подписал антиолигархический закон. Он, в том числе, может коснуться Ахметова. После принятия закона отношения олигарха и ОП резко ухудшились: депутаты СН стали реже появляться в эфирах, а на ток-шоу стало больше критики в адрес СН и президента. Депутат СН Чернев заявил, что Ахметов "перешел к открытому противостоянию" с президентом, формируя пул противников Зеленского на своих каналах. По его мнению, Ахметов также может прибегнуть к созданию проблем в энергетике, "ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ". Недавно Зеленский заявил, что энергокризиса удастся избежать, а обращаясь к олигархам (не называя имени) сообщил, что у него "терпение скоро лопнет".

Читайте наш разбор: "Олигарх разбушевался. Зеленский пошел войной на бизнес Ахметова. Он теряет миллиарды".

Вадим Ребрина
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Слуга народа ринат ахметов вагнергейт
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