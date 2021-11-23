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Зеленский выступит в Раде: будет говорить о внешнем и внутреннем положении страны

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 16:56
Зеленский выступит в Раде: будет говорить о внешнем и внутреннем положении страны - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Фото соответствующего документа опубликовал нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

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Зеленский обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с предложением заслушать послание президента в парламенте 1 декабря. Других подробностей пока нет. Обращение к спикеру датировано вчерашним днем, 22 ноября.

В документе сказано, что выступление запланировано в рамках 106-й статьи Конституции – в ней говорится о том, что президент обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны.

Зеленский выступит в Раде: будет говорить о внешнем и внутреннем положении страны
  • В прошлом году Зеленский выступал с ежегодным посланием к парламенту 20 октября.
  • По данным Группы Рейтинг, электоральный рейтинг Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников. 

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Оксана Житнюк
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верховная рада Владимир Зеленский обращение
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