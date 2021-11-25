Будут "громкие предложения". На Банковой анонсировали послание Зеленского Раде

Президент Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде 1 декабря озвучит "достаточно громкие предложения", касающиеся приоритетов дальнейшей политики государства. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, послание президента парламенту будет "прежде всего, предметным разговором о том, куда, как и зачем идет государство".

Кроме подведения итогов сделанного, Зеленский назовет ориентиры, которых Украина должна достигнуть в ближайшие год-два – особенно на пути детенизации и сокращения коррупционных возможностей государства и крупного бизнеса, сообщил Подоляк.

"Президент подчеркнет главные, с его точки зрения, аспекты жизни государства по состоянию на этот год. И назовет приоритеты, над которыми государство будет работать в дальнейшем. Уже понятно, что прозвучат довольно громкие предложения и новостей 1 декабря будет более чем достаточно", – сказал советник главы ОП.

По его словам, Зеленский коснется также внешнеполитических вызовов и "внутренних политических рисков, многие из которых являются искусственными, весь смысл которых – в попытках отдельных олигархов отыграть свое прежнее влияние на экономические процессы и управление государством".

Кроме того президент предложит обществу несколько важных решений, "которые давно назрели, но которые раньше оставались вне фокуса внимания старых политиков".

В прошлом году Зеленский выступал с ежегодным посланием к парламенту 20 октября.

По данным Группы Рейтинг, электоральный рейтинг Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников.

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Вадим Ребрина , Марк Сировой

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