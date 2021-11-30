В обществе нет революционных настроений, за попыткой госпереворота стоит Россия – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Брюсселе, что Россия стоит за предполагаемой попыткой государственного переворота в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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"У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации госпереворота)", – сказал Шмыгаль. На вопрос, стоит ли за этим Россия, он ответил: "Совершенно верно" (Absolutely).

Премьер сказал, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной – часть более широких усилий России по ослаблению стремления Украины к присоединению к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", – сказал Шмыгаль о России, не вдаваясь в подробности.

Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для переговоров с высшими должностными лицами ЕС, сказал, что украинская разведка зафиксировала действия "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и госпереворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что увольнение руководителя департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, не имеет отношения к расследованию возможной подготовки госпереворота.

Наталия Медведева

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