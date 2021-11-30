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В обществе нет революционных настроений, за попыткой госпереворота стоит Россия – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 21:23
В обществе нет революционных настроений, за попыткой госпереворота стоит Россия – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Брюсселе, что Россия стоит за предполагаемой попыткой государственного переворота в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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"У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации госпереворота)", – сказал Шмыгаль. На вопрос, стоит ли за этим Россия, он ответил: "Совершенно верно" (Absolutely).

Премьер сказал, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной – часть более широких усилий России по ослаблению стремления Украины к присоединению к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", – сказал Шмыгаль о России, не вдаваясь в подробности.

Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для переговоров с высшими должностными лицами ЕС, сказал, что украинская разведка зафиксировала действия "внешних сил", пытающихся повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и госпереворот.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что увольнение руководителя департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, не имеет отношения к расследованию возможной подготовки госпереворота.

  • 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Киеве возле Офиса президента состоялась акция, участники которой потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря. В противном случае пообещали объявить бессрочную акцию протеста с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.
  • 26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот 1 декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью". 
  • 29 ноября СБУ заявила, что проводит досудебное расследование в деле о "приготовлении отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".
  • Ранее сегодня, 30 ноября, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте".
Наталия Медведева
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госпереворот александр руснак Денис Шмыгаль
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