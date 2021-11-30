Корниенко заявил, что в регионах предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте"

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте", о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский. Об этом Корниенко сказал сегодня, 30 ноября, во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

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По словам Корниенко, когда людей собирают в регионах за 1000 грн в день – это не очень похоже на переворот.

"Если люди не хотят участвовать в перевороте бесплатно, это вопрос к "переворачивателям", – сказал первый вице-спикер Рады.

Он уточнил, что информацию о 1000 грн получил от правоохранительных органов.

"Сейчас погода очень плохая – может, надо и 1000 грн давать, чтобы люди удосужились (участвовать в перевороте, – ред.)", – сказал Корниенко.

Он не ответил на вопрос, кто именно намерен свозить людей в Киев из регионов, но добавил, что провластная партия "троллит" оппозицию из-за митингов.

Корниенко также посоветовал журналистам "приезжать пораньше" завтра к Раде, потому что из-за "госпереворота" могут быть заблокированы проходы, "есть такое мнение".

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот 1 декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

После этого евробонды ДТЭК упали в цене на 11%.

Вчера СБУ заявила, что проводит досудебное расследование в деле о "приготовлении отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

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Оксана Житнюк

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