В Киеве участники акции памяти Небесной сотни пришли на Банковую, их не пускали: видео

В Киеве участники акции памяти Небесной сотни пришли на Банковую, к Офису президента.

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Сначала митингующих не пускала охрана, у ворот к зданию ОП возникла давка и столкновения с полицией.



Люди спели гимн Украины и начали выкрикивать "Позор!", "Пропускай!" и "Коридор!".

Через некоторое время правоохранители начали пускать участников акции, но с "поверхностной проверкой".

Під Офісом президента почалися сутички — активісти "Руху опору капітуляції" намагаються прорватися через кордон поліції pic.twitter.com/w9h6NCweBF — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

Під Офісом президента почалися сутички — активісти "Руху опору капітуляції" намагаються прорватися через кордон поліції pic.twitter.com/w9h6NCweBF — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

В Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим героям Небесной сотни. После этого люди отправились на Банковую.

Наталия Медведева

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