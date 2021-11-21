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В Киеве участники акции памяти Небесной сотни пришли на Банковую, их не пускали: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 19:41
В Киеве участники акции памяти Небесной сотни пришли на Банковую, их не пускали: видео - Фото
У ворот к зданию Офиса президента (Скриншот hromadske/Twitter)

В Киеве участники акции памяти Небесной сотни пришли на Банковую, к Офису президента.

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Сначала митингующих не пускала охрана, у ворот к зданию ОП возникла давка и столкновения с полицией.

Люди спели гимн Украины и начали выкрикивать "Позор!", "Пропускай!" и "Коридор!".

Через некоторое время правоохранители начали пускать участников акции, но с "поверхностной проверкой".

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. 

  • В Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим героям Небесной сотни. После этого люди отправились на Банковую.
Наталия Медведева
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