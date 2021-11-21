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В Киеве провели памятное шествие в честь погибших героев Небесной сотни: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 18:30
В Киеве провели памятное шествие в честь погибших героев Небесной сотни: видео - Фото
Скригшот видео Суспільне/Youtube)

Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим героям Небесной сотни.

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Часть людей стояли возле Монумента Независимости, а часть собрались в колонну для памятного шествия по Аллеей Героев Небесной сотни.

Во главе колонны развернули баннер "Пам’ятаємо! Небесна Сотня. Герои не вмирають", ее участники держали в руках национальные флаги и флаги с надписью "Революция Достоинства".

После шествия у храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ началась панихида по погибшим участникам Революции достоинства и воинам-защитникам Украины.

Перед началом шествия на крыше ТЦ "Глобус" были зажжены красные файеры. Кто-то развернул баннер с портретами президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрей Ермака и подписью "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність".

В Киеве провели памятное шествие в честь погибших героев Небесной сотни: видео

Читайте также: "Мы не угнетенные – мы непобедимый народ". Зеленский поздравил с Днем достоинства: видео

Наталия Медведева
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