Венедиктова ответила, почему дело о госперевороте открыли за три дня до его "начала"

Производство о якобы готовящемся на 1-2 декабря госперевороте было открыто 28 ноября, то есть через два дня после соответствующего заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве. Это связано с тем, что СБУ проверяла информацию разведки, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.

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"Почему у нас есть такие вещи, связанные с таймингом. Поскольку история, которая прозвучала, так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила в ЕРДР это производство, проверяла и анализировала информацию, и следствие уже непосредственно начало свою работу", – сказала Венедиктова.

О ходе производства генпрокурор ничего не смогла сказать, предложив дождаться официальных комментариев СБУ.

"Мы видим, что сегодня у нас на улицах неспокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуацию, не разглашали какую-то информацию. Два дня для следствия — это очень мало", – добавила генпрокурор.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине на 1-2 декабря готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

После этого евробонды ДТЭК упали в цене на 11%.

29 ноября СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Сегодня у стен Офиса президента проходит акция протеста оппозиции против политики Зеленского.

Вадим Ребрина

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