UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Венедиктова ответила, почему дело о госперевороте открыли за три дня до его "начала"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 16:50
Венедиктова ответила, почему дело о госперевороте открыли за три дня до его
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Производство о якобы готовящемся на 1-2 декабря госперевороте было открыто 28 ноября, то есть через два дня после соответствующего заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве. Это связано с тем, что СБУ проверяла информацию разведки, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Почему у нас есть такие вещи, связанные с таймингом. Поскольку история, которая прозвучала, так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила в ЕРДР это производство, проверяла и анализировала информацию, и следствие уже непосредственно начало свою работу", – сказала Венедиктова.

О ходе производства генпрокурор ничего не смогла сказать, предложив дождаться официальных комментариев СБУ.

"Мы видим, что сегодня у нас на улицах неспокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуацию, не разглашали какую-то информацию. Два дня для следствия — это очень мало", – добавила генпрокурор.

  • 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине на 1-2 декабря готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью". 
  • После этого евробонды ДТЭК упали в цене на 11%.
  • 29 ноября СБУ сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. 
  • Сегодня у стен Офиса президента проходит акция протеста оппозиции против политики Зеленского. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский сбу госпереворот Ирина Венедиктова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 