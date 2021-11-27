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Байден заявил, что "по всей вероятности" поговорит с Зеленским и Путиным

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 07:36
Байден заявил, что
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден по всей вероятности поговорит с президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину и разговоров о возможном госперевороте в Украине. Об этом заявил сам Байден на неформальном брифинге, передает пресс-служба Белого дома.

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У президента США спросили, беспокоит ли его ситуация в Украине, а также разговоры о возможном госперевороте в ней.

Байден ответил, что обеспокоен ситуацией, поддерживает территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

У него спросили, поговорит ли он с Путиным и Зеленским. "По всей вероятности", – ответил президент США.

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Марк Сировой
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