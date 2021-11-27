Байден заявил, что "по всей вероятности" поговорит с Зеленским и Путиным
Президент США Джо Байден по всей вероятности поговорит с президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину и разговоров о возможном госперевороте в Украине. Об этом заявил сам Байден на неформальном брифинге, передает пресс-служба Белого дома.
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У президента США спросили, беспокоит ли его ситуация в Украине, а также разговоры о возможном госперевороте в ней.
Байден ответил, что обеспокоен ситуацией, поддерживает территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
У него спросили, поговорит ли он с Путиным и Зеленским. "По всей вероятности", – ответил президент США.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
- 26 ноября Зеленский заявил на пресс-конференции, что представители РФ и Украины готовят на 1-2 декабря госпереворот в Украине, в который пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова.
- Ахметов назвал информацию о подготовке госпереворота "сплошной ложью", а в Госдепе США пытаются получить дополнительную информацию.
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