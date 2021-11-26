В США отреагировали на заявление Зеленского о госперевороте

США знают о сегодняшнем заявлении президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся госперевороте в Украине и пытаются получить дополнительную информацию об этом, заявила на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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"Я могу заверить вас, что мы знаем о заявлениях, которые были сделаны сегодня утром. Мы связываемся с правительством Украины, чтобы обсудить этот вопрос, и мы работаем над получением дополнительной информации", – сказала она.

Сегодня на пресс-конференции Зеленский заявил, что власти получили информацию о том, что в Украине якобы готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

"Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Считаю, что это будет его большая ошибка", – сказал Зеленский. При этом президент не исключает, что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот.

Ахметов назвал слова Зеленского "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом", – сказал он.

5 ноября 2021 года Зеленский подписал антиолигархический закон. Он, в том числе, может коснуться Ахметова.

После принятия закона отношения олигарха и ОП резко ухудшились: депутаты СН стали реже появляться в эфирах, а на ток-шоу стало больше критики в адрес СН и президента. Депутат СН Чернев заявил, что Ахметов "перешел к открытому противостоянию" с президентом, формируя пул противников Зеленского на своих каналах. По его мнению, Ахметов также может прибегнуть к созданию проблем в энергетике, "ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ".

Недавно Зеленский заявил, что энергокризиса удастся избежать, а обращаясь к олигархам (не называя имени), сообщил, что у него "терпение скоро лопнет".

24 ноября депутаты Слуги народа объявили бойкот телеканалам Ахметова.

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Вадим Ребрина

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