В Авдіївці лишилося менш ніж 1000 цивільних жителів, триває евакуація – фото
Авдіївка (Фото: Нацполіція)

Станом на 30 січня в Авдіївці залишилося 976 цивільних мешканців. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" (Загін Нацполіції. – Ред.) і рятувальниками", – написав він.

Посадовець подякував усім, хто долучається до евакуації мирного населення.

Барабаш зазначив, що евакуація триває, і Авдіївка стоїть: "І ми на місці, працюємо".

Фото: Віталій Барабаш
Фото: Віталій Барабаш
Фото: Віталій Барабаш
Фото: Віталій Барабаш
  • 29 січня на Донеччині впродовж доби російські загарбники завдавали ударів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах: є поранений, а також пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії байдуже, скільки її військових загине у війні проти України: "Зараз у нас є Авдіївка, ви просто не уявляєте. Це паркани з трупів росіян".
  • Вранці 30 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 24 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського.

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