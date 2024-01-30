В Авдіївці лишилося менш ніж 1000 цивільних жителів, триває евакуація – фото

"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації", – написав голова МВА

Авдіївка (Фото: Нацполіція)

Станом на 30 січня в Авдіївці залишилося 976 цивільних мешканців. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" (Загін Нацполіції. – Ред.) і рятувальниками", – написав він.

Посадовець подякував усім, хто долучається до евакуації мирного населення.

Барабаш зазначив, що евакуація триває, і Авдіївка стоїть: "І ми на місці, працюємо".

Фото: Віталій Барабаш

Фото: Віталій Барабаш

29 січня на Донеччині впродовж доби російські загарбники завдавали ударів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах: є поранений, а також пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії байдуже, скільки її військових загине у війні проти України: "Зараз у нас є Авдіївка, ви просто не уявляєте. Це паркани з трупів росіян".

Вранці 30 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 24 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського.

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