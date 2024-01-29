На Донеччині росіяни били по Авдіївці, Торському та Часовому Яру, є пошкодження – фото

Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині впродовж доби російські загарбники завдавали ударів у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Унаслідок атак є поранений, а також пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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У Покровському районі в Очеретиному було поранено одну людину, зафіксовано поодинокі обстріли росіянами Авдіївки та околиць Курахівської громади, написав він. Філашкін нагадав, що учора у Мирнограді унаслідок російського ракетного удару було поранено трьох людей, зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено дитсадок.

У Краматорському районі у Костянтинівці пошкоджено два приватні будинки, газогін та лінію електропередач, а у Лиманській громаді окупанти тричі обстрілювали Торське, повідомив голова ОВА.

У Бахмутському районі унаслідок російських обстрілів у Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, промислова споруда і три гаражі, у Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка, також під вогнем окупантів був Сіверськ, обійшлося без жертв, зазначив Філашкін.

Загалом за добу загарбники 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 54 особи, серед них – 11 дітей, підсумував посадовець.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

28 січня Філашкін повідомив, що росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство.

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