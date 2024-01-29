В Донецкой области РФ била по Авдеевке, Торскому и Часовому Яру, есть повреждения: фото

Всего за сутки оккупанты 12 раз обстреляли населенные пункты области, есть раненый

Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области на протяжении суток российские захватчики наносили удары в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате атак есть раненый, а также повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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В Покровском районе в Очеретино был ранен один человек, зафиксированы единичные обстрелы россиянами Авдеевки и окрестностей Кураховской общины, написал он. Филашкин напомнил, что вчера в Мирнограде в результате российского ракетного удара были ранены три человека, разрушено админздание и поврежден детсад.

В Краматорском районе в Константиновке повреждены два частных дома, газопровод и линия электропередач, а в Лиманской общине оккупанты трижды обстреливали Торское, сообщил председатель ОВА.

В Бахмутском районе в результате российских обстрелов в Часовоярской общине повреждены два частных дома, промышленное сооружение и три гаража, в Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской — Раздолевка и Васюковка, также под огнем оккупантов был Северск, обошлось без жертв, отметил Филашкин.

Всего за сутки захватчики 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, с линии фронта эвакуированы 54 человека, среди них – 11 детей, подытожил чиновник.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

28 января Филашкин сообщил, что россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду – ранены три человека, повреждены 14 домов и детсад. По Константиновке захватчики выпустили две ракеты С-300 – повреждено предприятие.

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