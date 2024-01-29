Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 74 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Піщаного.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Біля Кремінної українські воїни відбили шість атак у районах Тернів та Ямполівки.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Під Бахмутом ЗСУ відбили чотири атаки поблизу Іванівського та Богданівки.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, не можуть прорватися, Сили оборони відбили 26 штурмів у районах Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також відбито 22 атаки в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

На Запоріжжі провалилася атака в районі Приютного.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Українські підрозділи продовжать розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили вісім атак загарбників у Кринках.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Авіація ЗСУ вдарила по шести районах зосередження особового складу, протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету типу Х-59.

Ракетники вразили артилерійський засіб та станцію радіоелектронної боротьби.

  • 23 січня відбулося 18 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
  • У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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