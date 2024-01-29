Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 74 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Піщаного.
Біля Кремінної українські воїни відбили шість атак у районах Тернів та Ямполівки.
Під Бахмутом ЗСУ відбили чотири атаки поблизу Іванівського та Богданівки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, не можуть прорватися, Сили оборони відбили 26 штурмів у районах Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Також відбито 22 атаки в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.
На Запоріжжі провалилася атака в районі Приютного.
Українські підрозділи продовжать розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили вісім атак загарбників у Кринках.
Авіація ЗСУ вдарила по шести районах зосередження особового складу, протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету типу Х-59.
Ракетники вразили артилерійський засіб та станцію радіоелектронної боротьби.
- 23 січня відбулося 18 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.
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