Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ наступає на семи напрямках — карта

Найбільшу кількість бойових зіткнень із росіянами було зафіксовано в районах Авдіївки та Мар'їнки

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Приютного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 74 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Піщаного.

Біля Кремінної українські воїни відбили шість атак у районах Тернів та Ямполівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили чотири атаки поблизу Іванівського та Богданівки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, не можуть прорватися, Сили оборони відбили 26 штурмів у районах Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також відбито 22 атаки в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

На Запоріжжі провалилася атака в районі Приютного.

Українські підрозділи продовжать розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили вісім атак загарбників у Кринках.

Авіація ЗСУ вдарила по шести районах зосередження особового складу, протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету типу Х-59.

Ракетники вразили артилерійський засіб та станцію радіоелектронної боротьби.

23 січня відбулося 18 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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