Генштаб: Жесточайшие штурмы у Авдеевки и Марьинки, РФ атакует на семи направлениях — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами были зафиксированы в районах Авдеевки и Марьинки

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Пещаного.

Около Кременной украинские воины отбили шесть атак в районах Тернов и Ямполовки.

Под Бахмутом ВСУ отбили четыре атаки вблизи Ивановского и Богдановки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, не могут прорваться, Силы обороны отбили 26 штурмов в районах Очеретино, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также отбито 22 атаки в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области провалилась атака в районе Приютного.

Украинские подразделения продолжат расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбили восемь атак захватчиков в Крынках.

Авиация ВСУ ударила по шести районам сосредоточения личного состава, противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету типа Х-59.

Ракетчики поразили артиллерийское средство и станцию радиоэлектронной борьбы.

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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