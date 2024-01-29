Генштаб: Жесточайшие штурмы у Авдеевки и Марьинки, РФ атакует на семи направлениях — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Приютного и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Пещаного.
Около Кременной украинские воины отбили шесть атак в районах Тернов и Ямполовки.
Под Бахмутом ВСУ отбили четыре атаки вблизи Ивановского и Богдановки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, не могут прорваться, Силы обороны отбили 26 штурмов в районах Очеретино, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.
Также отбито 22 атаки в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой.
В Запорожской области провалилась атака в районе Приютного.
Украинские подразделения продолжат расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбили восемь атак захватчиков в Крынках.
Авиация ВСУ ударила по шести районам сосредоточения личного состава, противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету типа Х-59.
Ракетчики поразили артиллерийское средство и станцию радиоэлектронной борьбы.
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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