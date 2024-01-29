Зеленський: Не впевнений, що Росію зупинять мільйонні втрати. В Авдіївці паркани з трупів

Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії байдуже, скільки її військових загине у війні проти України. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, будь-яка війна йде на виснаження людей, фінансів та партнерів.

"Будь-яка війна — це виснаження та трагедія. Я чітко розумію, як живе Україна — від військових до цивільних. Я вважаю, що війна на виснаження розпочалася ще у 2014 році. Це виснажує українську економіку, після окупації Криму та Донбасу скоротилися інвестиції, у нас зменшувалися доходи, а ми мали не знижувати соціальні виплати. Не було грошей для будівництва та життя", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що в перший рік великої війни Росія зовсім не рахувала своїх людей і незліченно кидала їх у бій.

"Сприймають людей як м'ясо. Я не впевнений, що це їх виснажує, їм все одно — мільйон, два, три, скільки загине. Зараз у нас є Авдіївка, ви просто не уявляєте. Це паркани з трупів росіян. Вони лежать один на одному", – наголосив глава держави.

Раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький не підтвердив інформацію, що російським окупантам вдалося зайти до Авдіївки.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ атакує на семи напрямках – карта.

Читайте також: Авдіївка. Буданов каже, що втрати Росії за останні тижні значно зросли