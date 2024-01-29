Зеленський: Не впевнений, що Росію зупинять мільйонні втрати. В Авдіївці паркани з трупів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії байдуже, скільки її військових загине у війні проти України. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.
За його словами, будь-яка війна йде на виснаження людей, фінансів та партнерів.
"Будь-яка війна — це виснаження та трагедія. Я чітко розумію, як живе Україна — від військових до цивільних. Я вважаю, що війна на виснаження розпочалася ще у 2014 році. Це виснажує українську економіку, після окупації Криму та Донбасу скоротилися інвестиції, у нас зменшувалися доходи, а ми мали не знижувати соціальні виплати. Не було грошей для будівництва та життя", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що в перший рік великої війни Росія зовсім не рахувала своїх людей і незліченно кидала їх у бій.
"Сприймають людей як м'ясо. Я не впевнений, що це їх виснажує, їм все одно — мільйон, два, три, скільки загине. Зараз у нас є Авдіївка, ви просто не уявляєте. Це паркани з трупів росіян. Вони лежать один на одному", – наголосив глава держави.
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- Генштаб: Найжорстокіші штурми біля Авдіївки та Мар'їнки, РФ атакує на семи напрямках – карта.
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